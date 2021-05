Conferenza stampa Nicola: «Stimo Juric, sarà una bella partita» (Di sabato 8 maggio 2021) Davide Nicola ha parlato alla vigilia di Verona-Torino Davide Nicola, allenatore del Torino, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della trasferta in casa del Verona. VERONA – «Il Verona ha un grande gioco in verticale, una pressione importante ed è una squadra che ha avuto continuità. Stimo Juric, ha fatto un super lavoro, ma noi possiamo esprimere il nostro gioco. Mi auguro che esca fuori una bella partita. Abbiamo le nostre armi per contrapporci, abbiamo portato in gol 17 giocatori diversi. Loro preferiscono andare sulle seconde palle, costruiscono a tre o a quattro e giocano sulla catena in maniera importante. Ma ti permettono di giocare». BELOTTI E SANABRIA – «Non devo caricare né Belotti e nemmeno i compagni. Andrea vuole sempre il massimo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 maggio 2021) Davideha parlato alla vigilia di Verona-Torino Davide, allenatore del Torino, ha parlato inalla vigilia della trasferta in casa del Verona. VERONA – «Il Verona ha un grande gioco in verticale, una pressione importante ed è una squadra che ha avuto continuità., ha fatto un super lavoro, ma noi possiamo esprimere il nostro gioco. Mi auguro che esca fuori una. Abbiamo le nostre armi per contrapporci, abbiamo portato in gol 17 giocatori diversi. Loro preferiscono andare sulle seconde palle, costruiscono a tre o a quattro e giocano sulla catena in maniera importante. Ma ti permettono di giocare». BELOTTI E SANABRIA – «Non devo caricare né Belotti e nemmeno i compagni. Andrea vuole sempre il massimo ...

