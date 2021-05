Conferenza stampa Juric: «Futuro? I contratti ci sono, faccio l’impiegato» (Di sabato 8 maggio 2021) Ivan Juric, tecnico del Verona, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino: le sue dichiarazioni Ivan Juric parla in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino. STAGIONE – «Penso non si sia capito cosa abbiamo fatto quest’anno, è stato sottovalutato tantissimo. Non si vede quello che stanno passando squadre come il Torino, che appartengono a un’altra dimensione, anche a livello economico. È una grandissima soddisfazione: ero incazzato, ma riflettendoci dico che è il mio miglior anno da allenatore in Serie A. Dentro di me c’è moltissimo orgoglio, sono contento». MOURINHO – «Di Mourinho ho letto tutti i libri: tanti anni fa toccava argomenti di cui si dibatteva poco nel calcio. Come reagisce il cervello in certe situazioni, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 maggio 2021) Ivan, tecnico del Verona, ha parlato inalla vigilia della gara contro il Torino: le sue dichiarazioni Ivanparla inalla vigilia della gara contro il Torino. STAGIONE – «Penso non si sia capito cosa abbiamo fatto quest’anno, è stato sottovalutato tantissimo. Non si vede quello che stanno passando squadre come il Torino, che appartengono a un’altra dimensione, anche a livello economico. È una grandissima soddisfazione: ero incazzato, ma riflettendoci dico che è il mio miglior anno da allenatore in Serie A. Dentro di me c’è moltissimo orgoglio,contento». MOURINHO – «Di Mourinho ho letto tutti i libri: tanti anni fa toccava argomenti di cui si dibatteva poco nel calcio. Come reagisce il cervello in certe situazioni, ...

Advertising

Inter : LIVE! La prima conferenza stampa da Campioni d'Italia: ascoltiamola insieme alla vigilia di #InterSampdoria - juventusfc : Meno 2?? a #JuveMilan Oggi ?? squadra al lavoro al #TrainingCenter Domani ?? Allenamento e alle 15 conferenza stampa… - Agenzia_Ansa : Draghi: troppe diseguaglianze, non lasciare nessuno indietro al social summit #ANSA La conferenza stampa del premi… - AHerSan89 : RT @ilRomanistaweb: #Veretout: 'Quando firmi per la #Roma ti senti subito in un club di livello alto' Il centrocampista giallorosso: 'Qui… - trilubiusgrow : RT @HolySeePress: Le Udienze - Rinunce e nomine - Avviso di Conferenza Stampa - -