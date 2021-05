Conferenza Juventus-Milan, Pioli: “Questa la partita della svolta” | LIVE NEWS (Di sabato 8 maggio 2021) La Conferenza stampa di presentazione di Juventus-Milan: Pioli, tecnico rossonero, introduce i temi principali del match dello Stadium. Leggi su pianetamilan (Di sabato 8 maggio 2021) Lastampa di presentazione di, tecnico rossonero, introduce i temi principali del match dello Stadium.

