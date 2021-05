Concorsopoli in Regione Lazio, il parere legale al Comune di Allumiere: “Selezioni risultano viziate, valutate l’annullamento” (Di sabato 8 maggio 2021) “Il concorso espletato risulta viziato e l’amministrazione dovrà valutare la percorribilità di un annullamento degli atti”. È racchiusa in questo passaggio di un parere legale richiesto dal Comune di Allumiere il caso della Concorsopoli in Regione Lazio. Lo scandalo che ha imbarazzato il Pd e portato alle dimissioni dell’allora presidente del Consiglio regionale, Mauro Bruschini, arriverà presto a una conclusione, in forza di quanto scritto dall’avvocato amministrativista Stefano Trippanera: con ogni probabilità il concorso verrà annullato per un vizio legato alla scrittura del bando e alla preSelezioni. Le persone assunte sono legate a vari partiti: ai dem, soprattutto, ma anche alla Lega e al M5s. Sulle assunzioni a tempo indeterminato del Consiglio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) “Il concorso espletato risulta viziato e l’amministrazione dovrà valutare la percorribilità di un annullamento degli atti”. È racchiusa in questo passaggio di unrichiesto daldiil caso dellain. Lo scandalo che ha imbarazzato il Pd e portato alle dimissioni dell’allora presidente del Consiglio regionale, Mauro Bruschini, arriverà presto a una conclusione, in forza di quanto scritto dall’avvocato amministrativista Stefano Trippanera: con ogni probabilità il concorso verrà annullato per un vizio legato alla scrittura del bando e alla pre. Le persone assunte sono legate a vari partiti: ai dem, soprattutto, ma anche alla Lega e al M5s. Sulle assunzioni a tempo indeterminato del Consiglio ...

