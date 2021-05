Comunali M5s, Conte: “Scelte sul territorio in linea con disegno politico unitario. Confronto con le anime che sostenevano il mio governo” (Di sabato 8 maggio 2021) Basta a candidature decise solo a livello locale: dalle prossime Comunali le Scelte del Movimento 5 stelle saranno in linea con un disegno politico unitario. E quindi prima di qualsiasi decisione, ci sarà un dialogo col Pd e con Leu. È questo il cuore della strategia che intende seguire Giuseppe Conte. L’ex presidente del consiglio e capo politico in pectore è intervenuto a un incontro virtuale con rappresentanti del M5s di Torino, una delle grandi città chiamate al voto in autunno dopo un lustro di amministrazione pentastellata. “Qui il Movimento 5 Stelle ha amministrato 5 anni con risultati che sono sotto gli occhi di tutti”, ha detto Conte, che poi ha riaperto la porta all’alleanza col Pd. “L’impegno politico e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Basta a candidature decise solo a livello locale: dalle prossimeledel Movimento 5 stelle saranno incon un. E quindi prima di qualsiasi decisione, ci sarà un dialogo col Pd e con Leu. È questo il cuore della strategia che intende seguire Giuseppe. L’ex presidente del consiglio e capoin pectore è intervenuto a un incontro virtuale con rappresentanti del M5s di Torino, una delle grandi città chiamate al voto in autunno dopo un lustro di amministrazione pentastellata. “Qui il Movimento 5 Stelle ha amministrato 5 anni con risultati che sono sotto gli occhi di tutti”, ha detto, che poi ha riaperto la porta all’alleanza col Pd. “L’impegnoe ...

