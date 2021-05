**Comunali: a Roma attesa per Zingaretti, da Conte spinta su alleanza Pd-M5S** (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – Potrebbe essere un week end decisivo per il puzzle delle amministrative e per l’alleanza Pd-M5S al voto di autunno. Da giorni le trattative e i contatti sono serrati. Enrico Letta oggi è a Pisa ma con Francesco Boccia segue la partita in prima persona. “Siamo al lavoro fino all’ultimo per la soluzione migliore”. Per sciogliere il nodo Roma, innanzitutto. Con la possibile candidatura di Nicola Zingaretti. Una partita che a cascata può agevolare soluzioni anche in altri grandi città al voto. In ambienti dem c’è chi scommette che il presidente della regione Lazio possa sciogliere la riserva a breve. Per farlo, Zingaretti ha posto una serie di condizioni. Innanzitutto sulla ‘tenuta’ della giunta nel Lazio. E qui l’impegno spetta ai 5 Stelle. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 8 maggio 2021), 8 mag. (Adnkronos) – Potrebbe essere un week end decisivo per il puzzle delle amministrative e per l’Pd-M5S al voto di autunno. Da giorni le trattative e i contatti sono serrati. Enrico Letta oggi è a Pisa ma con Francesco Boccia segue la partita in prima persona. “Siamo al lavoro fino all’ultimo per la soluzione migliore”. Per sciogliere il nodo, innanzitutto. Con la possibile candidatura di Nicola. Una partita che a cascata può agevolare soluzioni anche in altri grandi città al voto. In ambienti dem c’è chi scommette che il presidente della regione Lazio possa sciogliere la riserva a breve. Per farlo,ha posto una serie di condizioni. Innanzitutto sulla ‘tenuta’ della giunta nel Lazio. E qui l’impegno spetta ai 5 Stelle. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

