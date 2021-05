Colombia: proteste,ong denunciano almeno 379 'desaparecidos' (Di sabato 8 maggio 2021) Un gruppo di 26 organizzazioni non governative (ong) Colombiane hanno denunciato che dal 28 aprile, giorno dell'inizio degli scioperi contro la riforma fiscale voluta dal governo e poi ritirata, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 8 maggio 2021) Un gruppo di 26 organizzazioni non governative (ong)ne hanno denunciato che dal 28 aprile, giorno dell'inizio degli scioperi contro la riforma fiscale voluta dal governo e poi ritirata, ...

Advertising

valigiablu : Colombia, continuano le proteste contro la riforma tributaria nonostante la violenza brutale della polizia che ha g… - ilpost : In Colombia le proteste contro la riforma fiscale sono diventate qualcosa di più - amnestyitalia : #Colombia Le proteste sono iniziate il 28 aprile dopo che il presidente aveva presentato una proposta di riforma de… - MassimoFerr : RT @CCKKI: Ma le notizie sulle proteste in #Colombia (almeno quando le forze dell'ordine provocano decine di morti) e la violenza quotidian… - giovannasumarte : Con preoccupazione, osservo la repressione scatenata di fronte alle proteste sociali in Colombia. @luigidimaio e… -