Colombia: Pd, 'governo condanni violenza contro manifestanti' (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "Chiediamo al governo di esprimere una dura condanna agli atti di violenza contro il legittimo diritto alla protesta e libertà di espressione che si stanno verificando in Colombia". È la richiesta di una interrogazione al ministro degli Esteri a firma Lia Quartapelle, responsabile Esteri del Pd, e Graziano Delrio sulla situazione in Colombia. "Da alcuni giorni nel Paese vanno avanti dure proteste, partite per manifestare contro il progetto di riforma fiscale. L'Unhcr ha accusato le forze di sicurezza della Colombia di usare una forza eccessiva e l'Onu ha confermato che la polizia ha sparato sui manifestanti. Gli Stati Uniti hanno condannato i fatti violenti e chiesto il rispetto del diritto democratico di protestare ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "Chiediamo aldi esprimere una dura condanna agli atti diil legittimo diritto alla protesta e libertà di espressione che si stanno verificando in". È la richiesta di una interrogazione al ministro degli Esteri a firma Lia Quartapelle, responsabile Esteri del Pd, e Graziano Delrio sulla situazione in. "Da alcuni giorni nel Paese vanno avanti dure proteste, partite per manifestareil progetto di riforma fiscale. L'Unhcr ha accusato le forze di sicurezza delladi usare una forza eccessiva e l'Onu ha confermato che la polizia ha sparato sui. Gli Stati Uniti hanno condannato i fatti violenti e chiesto il rispetto del diritto democratico di protestare ...

askomartin : COLOMBIA: Situazione ormai fuori controllo dove da giorni migliaia di persone sono per le strade delle principali c… - Corriere : L’ira dei giovani colombiani contro il governo, 24 morti in piazza - Internazionale : Da giorni in molte città colombiane ci sono manifestazioni contro il governo, che ha risposto mandando i militari i… - Anna_1966_ : RT @nonsonpago1: “#Colombia.” Immenso #Biani !?? “Se un popolo protesta e scende in piazza nel mezzo di una pandemia,vuol dire che il suo… - PaolaAguggia : RT @GenCar5: Il salto di qualità del governo #Duque in #Colombia è l'estensione dell'uso del paramilitarismo dalle aeree rurali dove agisce… -