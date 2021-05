Colombia: Pd, ‘governo condanni violenza contro manifestanti’ (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Chiediamo al governo di esprimere una dura condanna agli atti di violenza contro il legittimo diritto alla protesta e libertà di espressione che si stanno verificando in Colombia”. È la richiesta di una interrogazione al ministro degli Esteri a firma Lia Quartapelle, responsabile Esteri del Pd, e Graziano Delrio sulla situazione in Colombia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Chiediamo al governo di esprimere una dura condanna agli atti diil legittimo diritto alla protesta e libertà di espressione che si stanno verificando in”. È la richiesta di una interrogazione al ministro degli Esteri a firma Lia Quartapelle, responsabile Esteri del Pd, e Graziano Delrio sulla situazione in. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

askomartin : COLOMBIA: Situazione ormai fuori controllo dove da giorni migliaia di persone sono per le strade delle principali c… - Corriere : L’ira dei giovani colombiani contro il governo, 24 morti in piazza - Internazionale : Da giorni in molte città colombiane ci sono manifestazioni contro il governo, che ha risposto mandando i militari i… - Anna_1966_ : RT @nonsonpago1: “#Colombia.” Immenso #Biani !?? “Se un popolo protesta e scende in piazza nel mezzo di una pandemia,vuol dire che il suo… - PaolaAguggia : RT @GenCar5: Il salto di qualità del governo #Duque in #Colombia è l'estensione dell'uso del paramilitarismo dalle aeree rurali dove agisce… -

Ultime Notizie dalla rete : Colombia ‘governo Colombia, l’azienda che costruisce edifici con bucce di caffè e plastica riciclata Corriere della Sera