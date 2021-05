Classifica Matteo Berrettini, n.9 nel ranking ATP! E se battesse Ruud… Le proiezioni (Di sabato 8 maggio 2021) La tarda serata del Masters 1000 di Madrid 2021 di tennis regala all’Italia l’approdo dell’azzurro Matteo Berrettini in semifinale, con la sfida che domani sera lo vedrà opposto al norvegese Casper Ruud, in un match che mette in palio anche 240 punti netti per la Classifica mondiale. Le nuove regole imposte dall’emergenza sanitaria per il calcolo del ranking ATP, consentono già all’azzurro, dall’inizio del torneo, di guadagnare 315 punti in Classifica, dato che Berrettini ne difendeva 45 contro i 360 ottenuti con le semifinali. L’azzurro occuperà, a patire da lunedì 10 maggio il 9° posto, dato che la vittoria di questa sera gli permette di salire a quota 3808 punti, scavalcando così l’argentino Diego Schwartzman, fermo a quota 3743. Berrettini potrà inoltre rafforzare ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) La tarda serata del Masters 1000 di Madrid 2021 di tennis regala all’Italia l’approdo dell’azzurroin semifinale, con la sfida che domani sera lo vedrà opposto al norvegese Casper Ruud, in un match che mette in palio anche 240 punti netti per lamondiale. Le nuove regole imposte dall’emergenza sanitaria per il calcolo delATP, consentono già all’azzurro, dall’inizio del torneo, di guadagnare 315 punti in, dato chene difendeva 45 contro i 360 ottenuti con le semifinali. L’azzurro occuperà, a patire da lunedì 10 maggio il 9° posto, dato che la vittoria di questa sera gli permette di salire a quota 3808 punti, scavalcando così l’argentino Diego Schwartzman, fermo a quota 3743.potrà inoltre rafforzare ...

