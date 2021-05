Cittadini italiani ed europei senza visto fermati alla frontiera britannica: trattenuti in centri d’accoglienza (Di sabato 8 maggio 2021) Volevano lavorare nel Regno Unito ma erano senza visto e così arrivati ??alla frontiera sono stati fermati e trattenuti per circa sette giorni nei centri di immigrazione. Non si tratta dei migranti che sbarcano quotidianamente, via mare, sulle coste italiane e che fuggono da quello che le organizzazioni umanitarie, ma ora anche gli Stati Uniti d’America, considerano come una “prigione” a cielo aperto e che risponde al nome della Libia. Bensì sono nostri connazionali, ma anche tanti altri Cittadini europei, che volevano entrare nel Regno Unito per poter lavorare ma che da quando la Brexit è diventata realtà non lo possono più fare senza regolare visto tanto che sono stati bloccati alla ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 8 maggio 2021) Volevano lavorare nel Regno Unito ma eranoe così arrivati ??sono statiper circa sette giorni neidi immigrazione. Non si tratta dei migranti che sbarcano quotidianamente, via mare, sulle coste italiane e che fuggono da quello che le organizzazioni umanitarie, ma ora anche gli Stati Uniti d’America, considerano come una “prigione” a cielo aperto e che risponde al nome della Libia. Bensì sono nostri connazionali, ma anche tanti altri, che volevano entrare nel Regno Unito per poter lavorare ma che da quando la Brexit è diventata realtà non lo possono più fareregolaretanto che sono stati bloccati...

