Circeo | scoperti 9 uomini di Neanderthal nella grotta Guattari Franceschini “Evento eccezionale | ne parlerà tutto il mondo”

(Di sabato 8 maggio 2021) Ominidi che cercano riparo in unaper scaldarsi, dormire, difendersi dall’agguato delle fiere, affilare le armi con le quali torneranno a cacciare. Ma anche ferocissime iene che di quello stesso antro naturale, in tempi diversi, hanno fatto una tana dove portare i loro trofei. È un viaggio nel tempo lungo oltre 100 mila anni quello che stanno facendo archeologi, paleontologi, antropologi, archeobotanici che da ottobre 2020 sono impegnatial(Latina) in una nuova campagna di scavo condotta dalla soprintendenza in collaborazione con l’Università di Tor Vergata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.