Chiesa | Anm Palermo | ' Livatino fulgido esempio di magistrato dedito alla professione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 maggio 2021), 8 mag. (Adnkronos) - "Quando don Pino giunse lassù, trovò Rosarioad attenderlo: e non poteva essere diversamente, entrambi morti da soli, ma armati. Armati della fede". Così la giunta esecutiva sezionale dell'associazione magistrati di, in un messaggiovigilia della beatificazione delche fu ucciso il 21 settembre 1990 a Canicattì (Agrigento). L'Anm del distretto di, che comprende anche Trapani e Agrigento, aggiunge: "Nel giorno in cui il primodiventa Beato ricordiamo la figura di Rosario, sia qualedicon massima rettitudine e ...