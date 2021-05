Chiara Ferragni, Vittoria in abito da sera per la festa della mamma. Ma i fan notano un dettaglio: «Com'è possibile?» (Di sabato 8 maggio 2021) Chiara Ferragni, Vittoria con il vestito da sera per la festa della mamma. I fan notano un dettaglio "ultraterreno": «Com'è possibile?». Ieri,... Leggi su leggo (Di sabato 8 maggio 2021)con il vestito daper la. I fanun"ultraterreno": «Com'è?». Ieri,...

Advertising

HuffPostItalia : Chiara Ferragni: 'Super fiera di mio marito, col coraggio di andare contro tutti per dire cosa pensa' - fanpage : Chiara Ferragni esprime tutto il suo orgoglio per il marito #Fedez - clumsywitch : Ho bisogno del nome dell’ombretto rosa che aveva chiara ferragni ieri o SVALVOLO - erixwendy : @lethalmovie anche chiara ferragni, che ti frega va benissimo così - Myqueensnking : RT @anikeatable: Sono una persona semplice: mi piacciono molto questi modelli di scarpe del brand di Chiara Ferragni, ma non me li posso pe… -