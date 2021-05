Chiara Ferragni, compleanno da sogno: dove l’ha portata Fedez FOTO (Di sabato 8 maggio 2021) La influencer più seguita che ci sia ha spento le candeline in un posto meraviglioso, scopriamo dove. Chiara Ferragni ha compiuto 34 anni. Si tratta del primo compleanno da mamma… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021) La influencer più seguita che ci sia ha spento le candeline in un posto meraviglioso, scopriamoha compiuto 34 anni. Si tratta del primoda mamma… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

HuffPostItalia : Chiara Ferragni: 'Super fiera di mio marito, col coraggio di andare contro tutti per dire cosa pensa' - fanpage : Chiara Ferragni esprime tutto il suo orgoglio per il marito #Fedez - mariofusco : Non capisco il perché di tutta questa discussione sulla sospensione dei brevetti sui vaccini. Chiediamo a Chiara F… - turestaa : ma come fanno a piacervi le scarpe/maglie/qualsiasi cosa del brand di chiara ferragni, seriamente sono orrende - TortoricAurelio : RT @Affaritaliani: Ferragni, i social vogliono Chiara al Quirinale. E tu che cosa pensi? VOTA -