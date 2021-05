"Chi si è ammalato non paga": la nuova esenzione per il ticket (Di sabato 8 maggio 2021) Prevista l’esenzione del ticket su numerosi controlli medici per i malati gravi di Covid. Per attuare la misura si ipotizza una spesa di 50 milioni di euro Leggi su ilgiornale (Di sabato 8 maggio 2021) Prevista l’delsu numerosi controlli medici per i malati gravi di Covid. Per attuare la misura si ipotizza una spesa di 50 milioni di euro

Advertising

benedettofra70 : Chi pagherà per anni e anni di minkiate e fango su Roberto Maroni? - fracchio_2 : RT @Benny_signa: Chiedo come mai con gli over 80 in gran parte vaccinati gli over 80 che oggi vanno in terapia intensiva sono praticamente… - Adriana80602870 : @robyw64 @borghi_claudio Quindi chi non si è ammalato quando i vaccini non c'erano...? Completare la risposta con senso logico. - erika_trevi : @RobertoBurioni considerando che la maggior parte delle persone hanno le ferie in agosto e che i ragazzi difficilm… - Benny_signa : Chiedo come mai con gli over 80 in gran parte vaccinati gli over 80 che oggi vanno in terapia intensiva sono pratic… -