Chi c’era alla cerimonia del Premio Guido Carli. Tutti i premiati (Di sabato 8 maggio 2021) È andato in scena ieri sera il Premio Guido Carli. Una serata che si è svolta sia in presenza sia in streaming dal palco della Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica. “Facciamo della lunga attesa alla quale ci ha costretto la pandemia un avamposto di progetti e di visione per l’avvenire. La grandezza di un’idea si misura in base a quel che genera e dalla potenza con cui si rigenera”. Queste le parole di Romana Liuzzo, presidente della Fondazione Guido Carli, che ha aperto la dodicesima edizione del Premio che porta il nome dello statista e padre fondatore dell’unione monetaria europea. Ad aprire la cerimonia, l’esposizione della Medaglia del Presidente della Repubblica, destinata dal capo dello Stato Sergio Mattarella quale ... Leggi su formiche (Di sabato 8 maggio 2021) È andato in scena ieri sera il. Una serata che si è svolta sia in presenza sia in streaming dal palco della Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica. “Facciamo della lunga attesaquale ci ha costretto la pandemia un avamposto di progetti e di visione per l’avvenire. La grandezza di un’idea si misura in base a quel che genera e dpotenza con cui si rigenera”. Queste le parole di Romana Liuzzo, presidente della Fondazione, che ha aperto la dodicesima edizione delche porta il nome dello statista e padre fondatore dell’unione monetaria europea. Ad aprire la, l’esposizione della Medaglia del Presidente della Repubblica, destinata dal capo dello Stato Sergio Mattarella quale ...

Advertising

lucianonobili : Un tempo c’era chi contro @matteorenzi fabbricava prove false per rimuoverlo da Palazzo Chigi. Oggi si limitano a… - borghi_claudio : @Peter_Triscio @chilisummer @hermes_ticks @Mattia_Lz @Fabiusfax E' così in tutta Italia, tutti gli imbecilli di tur… - zazoomblog : Chi c’era alla cerimonia del Premio Guido Carli. Tutti i premiati - #c’era #cerimonia #Premio #Guido - ilovetanc7even : @Fracola5 Oddio chi c’era che neanche li ricordo? - Biancon3ro1897 : RT @Fauntleroy1988: @Biancon3ro1897 Come c’era chi si lamentava per il gioco di Allegri e preferiva non vincere per il cambiamento. Ora si… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi c’era Turismo, gli agriturismi ancora non ripartono — Unibo Incronaca inCronaca