Chelsea da urlo: 2-1 al Manchester City, festa rimandata (Di sabato 8 maggio 2021) Il Chelsea rimanda la festa del Manchester City: vittoria per 2-1 al fotofinish per la squadra di Thomas Tuchel Il Chelsea ha battuto il Manchester City per 2-1 tra le mura dell’Etihad Stadium. Un risultato che rimanda la festa dei padroni di casa, non ancora matematicamente vincitori della Premier League, e permette alla formazione di Tuchel di salire al terzo posto in classifica. A decidere la sfida sono state le reti di Ziyech e Marcos Alonso in pieno recupero. Inutile il vantaggio iniziale di Sterling, seguito da un calcio di rigore sbagliato da Aguero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 maggio 2021) Ilrimanda ladel: vittoria per 2-1 al fotofinish per la squadra di Thomas Tuchel Ilha battuto ilper 2-1 tra le mura dell’Etihad Stadium. Un risultato che rimanda ladei padroni di casa, non ancora matematicamente vincitori della Premier League, e permette alla formazione di Tuchel di salire al terzo posto in classifica. A decidere la sfida sono state le reti di Ziyech e Marcos Alonso in pieno recupero. Inutile il vantaggio iniziale di Sterling, seguito da un calcio di rigore sbagliato da Aguero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

