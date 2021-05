CENTRO Meteo Europeo: previsione ESTATE 2021. Aggiornamenti sul CALDO (Di sabato 8 maggio 2021) Meteo ESTATE 2021 farà CALDO. La primavera volge verso la fine ed è sempre più pressante la richiesta dei lettori per sapere come sarà il tempo del periodo dellâ??anno migliore. Le ultime elaborazioni dell’insieme dei centri Meteo europei non sembrano lasciare spazio a dubbi. Le temperature del trimestre estivo si presenteranno generalmente al di sopra della media in gran parte dei paesi europei. Il CALDO sarebbe incisivo su tutta lâ??Europa CENTRO-Meridionale, con anomalie complessive trimestrali fino ad un grado sopra media. Faranno eccezione solo i paesi dellâ??Europa Nord-Occidentale, dove le temperature estive si presenteranno generalmente prossime alla norma, presumibilmente per il costante flusso delle correnti fresche ed instabili dâ??origine ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 8 maggio 2021)farÃ. La primavera volge verso la fine ed è sempre più pressante la richiesta dei lettori per sapere come sarà il tempo del periodo dellâ??anno migliore. Le ultime elaborazioni dell’insieme dei centrieuropei non sembrano lasciare spazio a dubbi. Le temperature del trimestre estivo si presenteranno generalmente al di sopra della media in gran parte dei paesi europei. Ilsarebbe incisivo su tutta lâ??Europa-Meridionale, con anomalie complessive trimestrali fino ad un grado sopra media. Faranno eccezione solo i paesi dellâ??Europa Nord-Occidentale, dove le temperature estive si presenteranno generalmente prossime alla norma, presumibilmente per il costante flusso delle correnti fresche ed instabili dâ??origine ...

Advertising

infoitinterno : Meteo 15 giorni: PIOGGE e TEMPORALI alla riscossa al NORD (e su parte del centro) - OpbQbwkAZLewRtM : RT @DPCgov: ?? Martedì #13aprile ???? Allerta gialla in nove regioni ? L’allerta meteo-idro ti avvisa che potresti trovarti in situazioni di p… - bettadigiulio : RT @ilgiornale: Due giorni di sole e caldo non dovranno illudere: da lunedì è in arrivo sull'Italia un ciclone mediterraneo con piogge, tem… - ilgiornale : Due giorni di sole e caldo non dovranno illudere: da lunedì è in arrivo sull'Italia un ciclone mediterraneo con pio… - lovelyraj44 : RT @DPCgov: ? In arrivo temporali e venti fino a burrasca al Nord e al Centro. ????#allertaGIALLA domani, #7maggio, in Valle d'Aosta. ? Consu… -