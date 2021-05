Cecchi Paone | “Va perseguito chi dice che l’unica famiglia è tra uomo e donna” Meloni | “Ecco il loro scopo”

(Di sabato 8 maggio 2021) Insomma, la prova provata che il ddl Zan sia un testo liberticida arriva da Alessandro. Che, intervistato da la Zanzara ha praticamente legittimato la censura per chi osi esprimere delle idee diverse da quelle esposte nella legge. E anche qualcosa di più della censura. Per il conduttore e divulgatore dire cheè quella tra une unarappresenta un incitamento all’odio. Perché? Chiede il conduttore. “Perché crea infelicità negli esseri umani. Quindi per me sei perseguibile”, risponde. Giorgiaposta l’opinione espressa dal giornalista e scrittore, evidenziando quel che il Ddl Zan racchiude (e nasconde): “qual è ilunico ...

Così all'Adnkronos Alessandrosulle dichiarazioni del coordinatore di Fi Antonio Tajani " durante la presentazione di una serie di iniziative pensate in vista della festa della mamma, ...Per Alessandrole parole dell'esponente azzurro rappresentano un'offesa verso le coppie sterili: " Dovrebbe scusarsi con tutte le coppie etero sterili che ha considerato coppie di serie ...Noi usciamo, eravamo senza macchina ovviamente, neppure i soldi per il taxi, poi passa Cecchi Paone, noi lo chiamiamo. «Me l’hanno detto, me lo hanno detto «Questo lo devo dire: Cecchi Paone è un pezz ...PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE >>> Alessandro Cecchi Paone, stoccata a Mediaset: “Faccio una profezia”. Insomma, un attacco in piena regola quello di Salvini, che continua a non far finire le polemiche ...