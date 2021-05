Catania-Foggia, Marchionni: “Possiamo fare male agli etnei, ecco cosa ci servirà” (Di sabato 8 maggio 2021) Le dichiarazioni del tecnico del Foggia, Marco Marchionni, alla vigilia della gara di Catania.La compagine rossonera allenata dal tecnico Marco Marchionni, si trova da ieri nel ritiro di Aci Sant'Antonio, località alle pendici dell'Etna, per preparare il match contro il Catania, valevole per il primo turno dei playoff di Serie C, in programma domani - domenica 9 maggio - alle ore 17,30, allo Stadio Massimino. Nel corso della conferenza stampa pre-gara, il tecnico dei "satanelli" ha presentato così la sfida contro gli etnei."E’ una gara che si presenta da sola, da dentro o fuori, non servono particolari stimoli. Abbiamo lavorato molto e bene durante la settimana, bisognava recuperare energie fisiche e mentali per affrontare una partita decisiva come questa. Noi siamo consapevoli che se ... Leggi su mediagol (Di sabato 8 maggio 2021) Le dichiarazioni del tecnico del, Marco, alla vigilia della gara di.La compagine rossonera allenata dal tecnico Marco, si trova da ieri nel ritiro di Aci Sant'Antonio, località alle pendici dell'Etna, per preparare il match contro il, valevole per il primo turno dei playoff di Serie C, in programma domani - domenica 9 maggio - alle ore 17,30, allo Stadio Massimino. Nel corso della conferenza stampa pre-gara, il tecnico dei "satanelli" ha presentato così la sfida contro gli."E’ una gara che si presenta da sola, da dentro o fuori, non servono particolari stimoli. Abbiamo lavorato molto e bene durante la settimana, bisognava recuperare energie fisiche e mentali per affrontare una partita decisiva come questa. Noi siamo consapevoli che se ...

