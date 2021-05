Caso Denise Pipitone | Anna Corona tende la mano a Piera Maggio | la dura risposta della mamma contro Quarto Grado

(Di sabato 8 maggio 2021)si rivolge ae chiede la verità sulla vicenda: lapiccola scomparsa si sfoga sui social Nella puntata diandata in onda ieri sera è stata mostrata un’intervista esclusiva ad. madre di Jessica Pulizzi principale sospettata (poi assolta in 3 gradi di giudizio) nelriguardante la sparizione di. La donna ha risposto con grande sicurezza alle domandetrasmissione tv di Rete 4, alcune anche piuttosto ficcanti. La signoraha difeso la sua reputazione e quella delle sue ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Denise Pipitone, la procura di Marsala torna a indagare sul caso #denisepipitone - fanpage : La Procura di Marsala torna a indagare sul caso di #DenisePipitone - Agenzia_Ansa : La Procura di Marsala torna a indagare sul caso di Denise Pipitone, la bambina sparita da Mazara del Vallo l'1 sett… - FRANCES45230193 : #DenisePipitone Avvocato che la sua assistita sia stata assolta in 3 gradi di giudizio non c'è né può fregar na cip… - alessandra5025 : @rakyhARTness Da quello che ho capito, gli ascolti sono stati bassi poiché, con la riapertura del caso di Denise, o… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Denise

Un Giorno in Pretura,Raffaele Cutolo/ Diretta video streaming 8 maggio 2021 Pochi mesi più ... nemico di Cutolo) e, nata nel 2007 attraverso l'inseminazione artificiale , cui si sottopose ...... un lungo sfogo in cui la ex moglie di Pietro Pulizzi , il papà diPipitone , chiede a gran voce la verità suldella bambina scomparsa 17 anni fa da Mazara del Vallo in seguito all'...Caso Denise Pipitone, Anna Corona si rivolge a Piera Maggio e chiede la verità sulla vicenda: la mamma della piccola scomparsa si sfoga sui social ...L’intervista di Quarto Grado ad Anna Corona. Per capire che cosa abbia portato Piera Maggio a sbottare così, occorre fare un passo indietro. Nel corso delle ultime settimane si ...