Caso autogrill, Renzi presenta denuncia: possibile grave violazione riservatezza (Di sabato 8 maggio 2021) Matteo Renzi ha depositato “una denuncia/querela” con “contestuale istanza di perquisizione e sequestro” sul ‘Caso autogrill’ relativo al servizio messo in onda da Report nel quale si vedono immagini di un incontro tra Renzi e Marco Mancini nell’area di servizio di Fiano Romano. Nel verbale dell’esposto si mette rilievo come “se non vi è dubbio che Matteo Renzi e Marco Mancini si siano incontrati nell’autogrill di Fiano Romano, altrettanto indubbio è il fatto che il racconto della donna (la professoressa che avrebbe fornito il video a Report, ndr) appaia alquanto contraddittorio”. Inoltre, sempre nel verbale, ci si chiede se il leader di Iv non sia stato seguito e intercettato in modo illegittimo: “È possibile che Matteo Renzi sia ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 maggio 2021) Matteoha depositato “una/querela” con “contestuale istanza di perquisizione e sequestro” sul ‘’ relativo al servizio messo in onda da Report nel quale si vedono immagini di un incontro trae Marco Mancini nell’area di servizio di Fiano Romano. Nel verbale dell’esposto si mette rilievo come “se non vi è dubbio che Matteoe Marco Mancini si siano incontrati nell’di Fiano Romano, altrettanto indubbio è il fatto che il racconto della donna (la professoressa che avrebbe fornito il video a Report, ndr) appaia alquanto contraddittorio”. Inoltre, sempre nel verbale, ci si chiede se il leader di Iv non sia stato seguito e intercettato in modo illegittimo: “Èche Matteosia ...

