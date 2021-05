Caro Ministro, esistiamo anche noi Dsga. Lettera (Di sabato 8 maggio 2021) Inviato da Alberico Sorrentino - Gentile Ministro, nella giornata di ieri abbiamo assistito esterrefatti e senza possibilità di replica (visto che gli organizzatori hanno avuto la premura di disattivare persino i commenti) all’incontro tra i Dirigenti Scolastici, Sindacati ed il Ministro dell’Istruzione Bianchi, trasmesso sul canale youtube della Cisl Scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 8 maggio 2021) Inviato da Alberico Sorrentino - Gentile, nella giornata di ieri abbiamo assistito esterrefatti e senza possibilità di replica (visto che gli organizzatori hanno avuto la premura di disattivare persino i commenti) all’incontro tra i Dirigenti Scolastici, Sindacati ed ildell’Istruzione Bianchi, trasmesso sul canale youtube della Cisl Scuola. L'articolo .

Advertising

6000sardine : #DiMaio, in merito alla vicenda #Zaki, dice che 'L'Egitto reagisce irrigidendosi' se aumenta la portata mediatica d… - GiuliaRastajuly : RT @scandura: #Pescherecci #Mazara Per il ministro alla difesa Guerini è 'inaccettabile sparare contro un'imbarcazione civile'. Caro min… - CasadeiAgnese : Tradotto: 1.Emissioni -70% al 2030 2.Veloce diffusione delle rinnovabili 3.Azzeramento dei SAD 4.Anticipare l'abban… - freeopenarms : RT @scandura: #Pescherecci #Mazara Per il ministro alla difesa Guerini è 'inaccettabile sparare contro un'imbarcazione civile'. Caro min… - FMosteopata : “Caro Ministro, gli #osteopati italiani sarebbero felici di aiutare lei e i 10 milioni di cittadini che si rivolgon… -