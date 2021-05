Carlovich | nel nome del Trinche a un anno dalla morte Il figlio | “Il calcio per lui era pura felicità La tragedia lo ha reso immortale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 maggio 2021) Gli hdedicato una statua allo stadio Gabino Sosa di Rosario e intitolato un impianto per ila 5 a Mendoza, ma è soprattutto nel ricordo della gente che Tomas Felipe “continua a vivere anche ad untragica, ammazzato per strada da delinquenti che volevano rubargli la bicicletta. Bruno ha 45 anni ed è uno dei quattro figli del mito rosarino. “La statua dello scultore Marcelo Castano è molto carina. Prima di mettersi al lavoro, l’artista ha parlato con chi ha conosciuto bene il mio vecchio: sono stati tutti incontri commoventi. In questi giorni alanche intitolato un campo a Mendoza, dove aveva giocato con l’Independiente Rivadavia negli anni Settanta. Ricordo che lì lo ...