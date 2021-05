Card. Bassetti su Rosario Livatino: “Ecco perché sarà Beato” (Di sabato 8 maggio 2021) Nell’attesa della cerimonia di Beatificazione, il Cardinale Bassetti elogia la straordinaria figura del giovane Rosario Livatino. Il giudice, ucciso dalla mafia nel 1990, domenica sarà Beato. Una beatificazione che coinciderà con il ricordo della visita di San Giovanni Paolo II ad Agrigento, solo 3 anni dopo la morte di Livatino. “Ucciso in odio alla fede, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 8 maggio 2021) Nell’attesa della cerimonia di Beatificazione, ilinaleelogia la straordinaria figura del giovane. Il giudice, ucciso dalla mafia nel 1990, domenica. Una beatificazione che coinciderà con il ricordo della visita di San Giovanni Paolo II ad Agrigento, solo 3 anni dopo la morte di. “Ucciso in odio alla fede, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Card. Bassetti, servono incentivi per creare posti lavoro Agenzia ANSA Card. Bassetti su Rosario Livatino: “Ecco perché sarà Beato” Nell’attesa della cerimonia di Beatificazione, il cardinale Bassetti elogia la straordinaria figura del giovane Rosario Livatino. Il giudice, ucciso dalla mafia nel 1990, domenica sarà beato. Una ...

Il Sinodo per l'Italia si farà Due anni fa Papa Francesco ha recuperato il progetto. Il ricambio dei vescovi nelle diocesi italiane inciderà parecchio ...

