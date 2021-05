Cara #Diletta | basta tirare in ballo la nonna

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cara #Diletta

Yahoo Finanza

, a noi con chi ti intrattieni - tra limoni e pomodori - non interessa. Ma non fare sempre la vittima risucchiata nel vortice brutto e cattivo del gossip. Soprattutto, smettila di tirare ...... sarebbe finito per elogiare l'attore turco, che stando a quanto è emerso in queste settimane, sarebbe fidanzato conLeotta. "Quindisignora se ne faccia una ragione e si goda le sue ...L'inviata sportiva è tornata a commentare le foto del flirt con Friedkin dopo aver ricevuto l'ennesimo tapiro d'oro. Un "limone" che a quanto pare non fa soffrire la nonna ...