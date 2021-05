Captain America, l'ultima teoria sul personaggio Marvel è scatologica (Di sabato 8 maggio 2021) L'ultima teoria folle su Captain America arriva da Reddit e riguarda il super metabolismo del personaggio Marvel interpretato sullo schermo da Chris Evans. L'ultima teoria su Captain America arriva da Reddit e riguarda il metabolismo super del personaggio interpretato da Chris Evans e in generale di tutti gli Avangers. E dal metabolismo targato Marvel si spinge a ipotizzare una regolarità intestinale da far paura. Non ci credete? Continuate nella lettura. Un utente di Reddit (u/MrTsquared88) ha riportato l'attenzione su una scena del primo film della saga sull'eroe interpretato da Chris Evans nella quale viene spiegato che Steve non può ubriacarsi a causa del suo metabolismo. Da lì si è ... Leggi su movieplayer (Di sabato 8 maggio 2021) L'folle suarriva da Reddit e riguarda il super metabolismo delinterpretato sullo schermo da Chris Evans. L'suarriva da Reddit e riguarda il metabolismo super delinterpretato da Chris Evans e in generale di tutti gli Avangers. E dal metabolismo targatosi spinge a ipotizzare una regolarità intestinale da far paura. Non ci credete? Continuate nella lettura. Un utente di Reddit (u/MrTsquared88) ha riportato l'attenzione su una scena del primo film della saga sull'eroe interpretato da Chris Evans nella quale viene spiegato che Steve non può ubriacarsi a causa del suo metabolismo. Da lì si è ...

