Capri è covid free, De Luca: “Un segnale per il turismo” (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCapri (Na) – “È una giornata di soddisfazione, direi di festa, e non solo per la Campania, ma per l’Italia, perché Capri è un brand mondiale“. Visibilmente soddisfatto, Vincenzo De Luca, annuncia dalla celebre ‘piazzetta’, dove è stato allestito un palco con il logo della Regione e la scritta “Campania sicura”, la seconda isola del Golfo di Napoli “covid free” dopo Procida. “Quando due mesi fa abbiamo annunciato questo obbiettivo, sia per ragioni sanitarie, che per avere un rilancio internazionale del turismo campano e nazionale, c’è stata qualche incertezza. Oggi, mi pare che si siano convinti tutti” dice ai giornalisti. “La Campania ha dato una prova di efficienza – aggiunge – ieri siamo arrivati quasi a 60 mila somministrazioni. Provate a immaginare – ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Na) – “È una giornata di soddisfazione, direi di festa, e non solo per la Campania, ma per l’Italia, perchéè un brand mondiale“. Visibilmente soddisfatto, Vincenzo De, annuncia dalla celebre ‘piazzetta’, dove è stato allestito un palco con il logo della Regione e la scritta “Campania sicura”, la seconda isola del Golfo di Napoli “” dopo Procida. “Quando due mesi fa abbiamo annunciato questo obbiettivo, sia per ragioni sanitarie, che per avere un rilancio internazionale delcampano e nazionale, c’è stata qualche incertezza. Oggi, mi pare che si siano convinti tutti” dice ai giornalisti. “La Campania ha dato una prova di efficienza – aggiunge – ieri siamo arrivati quasi a 60 mila somministrazioni. Provate a immaginare – ...

