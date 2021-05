Canopy by Hilton | modernità e tradizione a San Paolo del Brasile

Leggi su cityroma

(Di sabato 8 maggio 2021) L’Edifício Stella, originale complesso residenziale di Sandel, e un innovativo progetto architettonico di Marchi Arquitetura affidato alla competenza di Magalhães Estúdio. Nasce da questi presupposti l’iniziativa che intende ristrutturare e dare nuova vita all’edificio progettato da Crocce, Aflalo e Gasperini nel 1960. Magalhães Estúdio, diretto dall’architetto Maria Magalhães, è responsabile del design degli interni delbySão Paulo Jardins. «La riqualificazione degli interni del, un modo per migliorare l’immagine della città, per me è motivo di grande orgoglio» spiega Maria Magalhães. «La stessa riqualificazione degli spazi urbani è un tema che mi ha sempre coinvolto». Lo studio ha cercato fin da subito di coniugare raffinatezza e innovazione, rispettando ...