Canoa slalom | Giovanni De Gennaro è argento agli Europei di Ivrea! L’oro sfuma per meno di un secondo

(Di sabato 8 maggio 2021) Seconda meda d’per la spedizione italianadidi scena ad Ivrea. Quest’oggi è toccato aDe, a lungo in lizza pernel K1 maschile, ma battuto al fotofinish dal ceco Vit Prindis, che replica il titolo continentale già conquistato nel 2019 a Pau, in Francia. Il carabiniere di Brescia, sin dalle batterie uno dei migliori, si è posto come un punto di riferimento per la gara. Sceso per penultimo, Deè partito bene passando al primo intertempo con un vantaggio di 1.26, ma la fatica nel risalire la porta 15 lo ha rallentato arrivando alintertempo in ritardo di 22 centesimi. Nell’ultimo tratto non è riuscito a colmare il gap, rimanendo ...