Campionato Italiano Moto d’Acqua 2021: prima tappa a Catania (Di sabato 8 maggio 2021) La prima tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2021, organizzato dalla Federazione Italiana Motonautica, unico riconosciuto dal CONI, inizierà venerdì 14 maggio alle ore 9,00 a Catania, nello specchio d’Acqua antistante il lido – The original Cucaracha, per concludersi domenica 16 maggio con le premiazioni. I piloti di questa disciplina, saranno chiamati a misurarsi nelle due manches previste, la prima sabato e la seconda domenica. Campionato Italiano Moto d’Acqua: categorie e classi Il Campionato riparte con grande entusiasmo dei riders, che nonostante il difficile momento a causa della pandemia, si sono ... Leggi su nonsolonautica (Di sabato 8 maggio 2021) Ladel, organizzato dalla Federazione Italiananautica, unico riconosciuto dal CONI, inizierà venerdì 14 maggio alle ore 9,00 a, nello specchioantistante il lido – The original Cucaracha, per concludersi domenica 16 maggio con le premiazioni. I piloti di questa disciplina, saranno chiamati a misurarsi nelle due manches previste, lasabato e la seconda domenica.: categorie e classi Ilriparte con grande entusiasmo dei riders, che nonostante il difficile momento a causa della pandemia, si sono ...

OptaPaolo : 200 - Le panchine in Serie A per Antonio Conte: è l’allenatore con più successi nelle prime 200 gare nel massimo ca… - OptaPaolo : 19 - Da quando gioca in Serie A (2008/09) Andrea #Consigli ha parato 19 rigori in Serie A: solo Handanovic (23) ha… - OptaPaolo : 2.18 - José #Mourinho ha una media di 2.18 punti nel campionato italiano, tra gli allenatori della Serie A nell'era… - ale90BN : Il giornalista #Alciato di Sky pensa che la FIGC estrometterà la #Juve anche dal campionato italiano. Io manderei… - enrico_gasta : RT @OptaPaolo: 200 - Le panchine in Serie A per Antonio Conte: è l’allenatore con più successi nelle prime 200 gare nel massimo campionato… -