Calciomercato Roma | Mourinho fa fuori Pellegrini? C’è anche la Juve

(Di sabato 8 maggio 2021)non sarebbe nei progetti tattici dialla. Il talento giallorosso, oltre alla, piace soprattutto al Liverpool in Premier League Lorenzonon ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe lasciare lain questa sessione estiva del mercato. Il talento giallorosso è da tempo seguito dallantus, ma non solo come riportano i media britannici. Il Liverpool in Premier League starebbe infatti preparando un possibile assalto al giocatore, valutato 40 milioni di euro dallae che non rientrerebbe nei piani tattici del nuovo allenatore. I DETTAGLI SUNTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : Prima lo ha scoperto, poi lo… adotta! La storia di #Darboe raccontata da Miriam #Peruzzi - Gazzetta_it : #Sarri spiazzato da #Mou alla Roma. Spunta l’idea Milan - SkySport : Roma, Mourinho è il nuovo allenatore #SkySport #SerieA #Mourinho - infoitsport : Calciomercato Roma, Vlahovic la prima scelta. Cavani suggestione di Mou - sportli26181512 : Roma: il futuro di 7 trentenni con Mourinho: La nuova Roma di Mourinho sarà più giovane, ma con alcuni...… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Roma

.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Alberto Picco' di La Spezia. PROBABILI ... Inter 82 punti; Atalanta, Juventus e Milan 69; Napoli 67; Lazio* 64;55; Sassuolo 53; ....it vi offre la sfida della 'Dacia Arena' in tempo reale. PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ... Inter punti 82, Atalanta 69, Juventus 69, Milan 69, Napoli 67, Lazio* 64,55, Sassuolo 53, ...Massimo Moratti, intervenuto sulle frequenze di Radio Deejay, ha parlato del ritorno di Josè Mourinho In Italia. "Non so se è cambiato, credo abbia lo stesso carattere. Poi il calcio cambia e bisogna ...VERONA - "Credo che quest'anno quello che abbiamo fatto sia stato sottovalutato tantissimo,non si vede quello che stanno passando squadre come il Torino, che appartengono a un'alt ...