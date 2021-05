Calciomercato, per la sinistra spunta Pedraza del Villareal (Di sabato 8 maggio 2021) Calciomercato, piace Pedraza del Villareal Diego De Luca attraverso i microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato un’indiscrezione di mercato secondo la quale il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 8 maggio 2021), piacedelDiego De Luca attraverso i microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato un’indiscrezione di mercato secondo la quale il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato per Milan, ecco come cambia il futuro di Theo Hernandez RINNOVO CON ADEGUAMENTO - Per vestire la maglia rossonera si è anche ridotto lo stipendio che era più alto al Real Madrid. Convinto dalle parole, chiare e decise, di Paolo Maldini in quel famoso ...

Cosmi: 'Vicinissimo alla Roma. Mourinho, Totti e il mio futuro...' Lo stesso con De Rossi , l'unico che si è avvicinato a lui per identità, un altro campione che stimo. Si cambia, ognuno fa le sue scelte, faccio fatica a non ritrovarlo. Nel portafoglio la figurina ...

Calciomercato Napoli, duello con l'Atletico per un gioiellino brasiliano Calcio News 24 Calciomercato Juventus, super colpo in attacco: costa 60 milioni Spunta un super colpo per il prossimo calciomercato della Juventus. I bianconeri potrebbero acquistare il top player sborsando ben 60 milioni di euro.

Panchina Juventus, salta il ritorno di Allegri: futuro esterno per il tecnico Massimiliano Allegri non sarà l'allenatore della Juventus. Il tecnico toscano sembra destinato a vivere un'esperienza in un campionato estero.

