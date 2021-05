Calciomercato | Mourinho disegna lo scambio | Rinforzo dall’Inter!

Advertising

SkySport : Mourinho: 'Legame speciale con l'Inter ma allenerei una rivale in Italia' - DiMarzio : L'incontro a Londra, l'entusiasmo, l'incredulità e le cifre del contratto: tutti i retroscena della trattativa (seg… - SkySport : Roma, Mourinho è il nuovo allenatore #SkySport #SerieA #Mourinho - HizzieIsForever : RT @Ftbnews24: ?????? #MourinhoRoma #Mourinho #ASRoma #RomaCrotone #RomaManUtd #UEL #SerieA #Fonseca #Roma ?? - StadioSport : Calciomercato Roma: Mourinho vuole Damsgaard: José Mourinho, nuovo tecnico della Roma, ha già la sua lista di desid… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Mourinho

In particolare, il centrocampista della Roma 'sarà visitato la prossima settimana e, forse per prepararsi al meglio perin pre - season, potrebbe non giocare le ultime partite della stagione,...sta già studiando l'organico per la prossima e il classe 2000 da qui a fine campionato avrà l'occasione per trasformarsi in un centrale d'oro anche per il portoghese il cui progetto, ...Calciomercato Roma, baby talento nel mirino: servono 20 milioni di euro. Ecco la giovane promessa nel mirino di Mou ...La Roma di Josè Mourinho prende forma con largo anticipo sul calciomercato estivo: occhi su Gagliardini, idea scambio con l'Inter.