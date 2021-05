Calciomercato | Inter Watford su Young | c' è anche il Miami di Beckham

(Di sabato 8 maggio 2021) L'esterno inglese tra il rinnovo con i nerazzurri, il ritorno in Premier e l'ipotesi Mls LONDRA (INGHILTERRA) - Se l'deciderà di non rinnovare il contratto di Ashley, ci sono almeno due ...

Advertising

SkySport : Mourinho: 'Legame speciale con l'Inter ma allenerei una rivale in Italia' - Inter_Rompi : RT @MarcoLe86931402: Ravezzani: 'Brozovic, DeVrij, Skriniar e Lautaro. Almeno un paio di questi sicuro li devi vendere'. E ci segniamo an… - BombeDiVlad : ??????????????#Young a fine stagione lascierà l'#Inter a parametro zero Principio d'accordo con il #Watford dei #Pozzo L… - Nerazzurrisiamo : - FrancescoBigna3 : RT @MarcoLe86931402: Ravezzani: 'Brozovic, DeVrij, Skriniar e Lautaro. Almeno un paio di questi sicuro li devi vendere'. E ci segniamo an… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Calcio News 24

Lo stesso quotidiano britannico oggi parla anche di un interessamento da parte dell'Miami, il club statunitense di proprietà di David Beckham con Phil Neville in panchina e in rosa giocatori ...Lo stesso quotidiano britannico oggi parla anche di un interessamento da parte dell'Miami, il club statunitense di proprietà di David Beckham con Phil Neville in panchina e in rosa giocatori ...Il costo del lavoro dell’Inter ha raggiunto quota 270 milioni di euro e Suning vuole ridurre le spese per far fronte ai mancati ricavi della ...Portato alla Roma dalla nuova proprietà americana, Luis Enrique finisce presto nel mirino di tifosi e critica. Poi il Triplete col Barcellona.