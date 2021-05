Calciomercato Inter, il futuro di Ashley Young potrebbe essere oltre oceano (Di sabato 8 maggio 2021) L’Inter sta pensando a come sfoltire la rosa per la prossima stagione. Tra i possibili partenti c’è Ashley Young che piace in MLS L’Inter pensa al futuro sfoltendo l’attuale rosa. Uno dei possibili partenti è l’esterno inglese Ashley Young. Il giocatore, come riporta il Sun, sarebbe finito nel mirino del Watford neopromosso in Premier League ma nelle ultime ore c’è stato un forte inserimento dell’Inter Miami per portare Young in MLS. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 maggio 2021) L’sta pensando a come sfoltire la rosa per la prossima stagione. Tra i possibili partenti c’èche piace in MLS L’pensa alsfoltendo l’attuale rosa. Uno dei possibili partenti è l’esterno inglese. Il giocatore, come riporta il Sun, sarebbe finito nel mirino del Watford neopromosso in Premier League ma nelle ultime ore c’è stato un forte inserimento dell’Miami per portarein MLS. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato Inter, le big d'Europa su tre gioielli nerazzurri L'Inter si trova in una crisi finanziaria pesante e le big d'Europa provano ad approfittarne. Nel mirino ci sono 3 gioielli nerazzurri L'Inter è alle prese con una grave crisi economico - finanziaria che molto probabilmente, oltre al taglio dei costi, sfocerà in un evitabile sacrificio di giocatori. Secondo il Corriere dello Sport ...

Caos Superlega, Juve, Real e Barcellona contro Inter, Milan e i club usciti: 'Incoerenti' 1 Parole dure, nel comunicato congiunto di Juventus, Real Madrid e Barcellona sul tema Superlega , anche per Inter, Milan e gli altri sette club che hanno abbandonato il progetto: 'Ci rincresce vedere come i club nostri amici e partner fondatori della Super League si trovino ora in posizione incoerente e ...

Calciomercato Inter, occhi in casa Hellas Verona: le utlime Calcio News 24 Superlega, Juventus: dura risposta al comunicato dell’UEFA Non si placano le polemiche legate alla Superlega. La Juventus attacca duramente l'Uefa dopo la pubblicazione delle sanzioni ai club ravveduti ...

Il filo di Roma-Crotone: Serse Cosmi Domenica alle 18:00 la Roma scende in campo per affrontare il Crotone già retrocesso in Serie B. Questa rubrica di Vocegiallorossa.it vuole analizzare ogni volta un personaggio diverso, ...

