Calcio | Psg | Neymar rinnova fino al 2025

MAN CITY-PSG 2-0 Risultato finale Mahrez (11') Mahrez (63') - Neymar rinnova fino al 2025 - Neymar ha rinnovato col Psg fino al 2025: è ufficiale

Neymar ha rinnovato il contratto con ilfino al 2025. È lo stesso club francese a dare l'annuncio ufficiale sul proprio account ...Questo però è successo anche ad altre squadre in Europa, il Bayern ha sfidato ilsenza 7 titolari, è successo a molti". . 8 maggio 2021Parigi, 8 mag. (Adnkronos) - Neymar ha rinnovato il sui contratto con il Paris Saint-German fino al 2025. Lo ha annunciato il club francese. "Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare che Neymar da ...Paulo Fonseca non svela il suo futuro e non mettere in difficoltà il club quando gli gli viene chiesto se la squadra avrà bisogno di tre o quattro titolari per corsa ...