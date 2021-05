Calcio: Marco Verratti si fa male al ginocchio, a rischio gli Europei (Di sabato 8 maggio 2021) Arriva una brutta notizia per la Nazionale italiana di Calcio, che rischia di perdere un giocatore fondamentale nella marcia di avvicinamento agli Europei, in una zona del campo molto delicata come il centrocampo, in cui mancherà anche Nicolò Zaniolo. Nel corso dell’ultimo allenamento del Paris Saint-Germain, infatti, Marco Verratti è stato costretto ad interrompere la contesa per una contusione al ginocchio destro, con distensione del legamento laterale interno. Le prossime 48 ore saranno dunque decisive per valutare il danno, attraverso esami specifici. Difficile stabilire i tempi recupero al momento, ma anche gli Europei potrebbero non essere più al sicuro, perdendo così uno dei sicuri protagonisti della manifestazione continentale. Foto: Marco Canoniero – ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) Arriva una brutta notizia per la Nazionale italiana di, che rischia di perdere un giocatore fondamentale nella marcia di avvicinamento agli, in una zona del campo molto delicata come il centrocampo, in cui mancherà anche Nicolò Zaniolo. Nel corso dell’ultimo allenamento del Paris Saint-Germain, infatti,è stato costretto ad interrompere la contesa per una contusione aldestro, con distensione del legamento laterale interno. Le prossime 48 ore saranno dunque decisive per valutare il danno, attraverso esami specifici. Difficile stabilire i tempi recupero al momento, ma anche glipotrebbero non essere più al sicuro, perdendo così uno dei sicuri protagonisti della manifestazione continentale. Foto:Canoniero – ...

Calcio. Dramma nella notte, muore Marco Parascosso in un incidente stradale

Calcio: Marco Verratti si fa male al ginocchio, a rischio gli Europei Arriva una brutta notizia per la Nazionale italiana di calcio, che rischia di perdere un giocatore fondamentale nella marcia di avvicinamento agli Europei, in una zona del campo molto delicata come il ...

Psg e Italia tremano: ginocchio di Verratti fa crac Il Psg perde il centrocampista Marco Verratti per le ultime partite del campionato francese che vede il Lille sempre più vicino alla conquista del titolo. L'ex Pescara infatti si è infortunato in alle ...

