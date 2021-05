Calcio | Juric ' La mia miglior stagione | chiudere classifica a sinistra'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Juric

Tiscali.it

Da un giovane attaccante a un veterano, un fedelissimo di: il portoghese Veloso. "Ci sono ... Per tutto ilitaliano il suo ritorno è già una grande cosa". . ari/red 08 - Mag - 21 12:10 8 ...Ivanha parlato alla vigilia della sfida del Bentegodi contro il Torino , valida per la ... Di Mourinho ho letto tutti i libri: tanti anni fa toccava argomenti di cui si dibatteva poco nel. ...VERONA JURIC MOURINHO – José Mourinho continua a far parlare. Innumerevoli i commenti sul neo-allenatore della Roma, e ora si aggiunge anche Ivan Juric. Il tecnico del Verona ha detto la sua sullo ‘Sp ...Ivan Juric intrigato da Mourinho. Il tecnico del Verona ha commentato in conferenza stampa il ritorno in Italia dello Special One, che dal prossimo anno siederà sulla panchina della Roma. Queste le su ...