Cagliari | Semplici | ' Joao Pedro gioca | mi aspetto molto da Marin'

(Di sabato 8 maggio 2021)- Leonardo, allenatore del, ha parlato alla vigilia della sfida - salvezza in casa del Benevento . Il tecnico ha iniziato parlando dell'ambiente campano e di come i suoi ...

- Leonardo, allenatore del, ha parlato alla vigilia della sfida - salvezza in casa del Benevento . Il tecnico ha iniziato parlando dell'ambiente campano e di come i suoi ...Davanti alnon ci sarà l'ex Sau, a segno all'andata. Maavrà di fronte un giocatore che conosce molto bene dai tempi della Spal, Schiattarella: "L'ho lanciato io da regista - ha ...“Nelle ultime settimane abbiamo affrontato una serie di partite da dentro o fuori e anche questa non fa eccezione: dovremo avere lo stesso atteggiamento, pronti a dare battaglia e a fare una grande pr ...CAGLIARI - Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, ha parlato alla vigilia della sfida-salvezza in casa del Benevento. Il tecnico ha iniziato parlando dell'ambiente campano e di come i suoi impost ...