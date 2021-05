Cafiero De Raho | “La beatificazione di Rosario Livatino un momento di profondo cambiamento”

Leggi su tpi

(Di sabato 8 maggio 2021) “Ladel giudicesarà per me un grandedi partecipazione emotiva:è stato mio compagno di corso, entrammo insieme in magistratura e avemmo diverse occasioni per prepararci insieme a esercitare la funzione di magistrato – dichiara il Procuratore Nazionale Antimafia FedericoDe, che continua – era un magistrato umile e riservato, due qualità che avrebbero contraddistinto la sua azione nella lotta alla mafia e nell’onore con cui ha condotto tutta la sua esistenza terrena”. De, che sarà presente alla cerimonia diad Agrigento presieduta dal Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, monsignor Marcello Semeraro, sottolinea come ...