Bundesliga, il Bayern festeggia il nono titolo consecutivo battendo 6-0 il Gladbach. Lewandowski sale a quota 39 gol (Di sabato 8 maggio 2021) All’Allianz Arena il Bayern Monaco, campione di Germania per 31a volta nella sua storia da qualche ora (grazie alla sconfitta del Lipsia sul campo del Borussia Dortmund), non ha fatto sconti al malcapitato Borussia MönchenGladbach. Finisce 6-0, con la tripletta di Robert Lewandowski e le firme di Thomas Muller, Kinglsey Coman e Leroy Sané. Il bomber polacco è a un solo gol di distanza dal record di reti realizzate in una singola stagione di Bundesliga, appartenente a Gerd Muller. Sono 39 i centri del centravanti, che ha ancora due partite per superare il traguardo. Foto: Twitter Bayern L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 8 maggio 2021) All’Allianz Arena ilMonaco, campione di Germania per 31a volta nella sua storia da qualche ora (grazie alla sconfitta del Lipsia sul campo del Borussia Dortmund), non ha fatto sconti al malcapitato Borussia Mönchen. Finisce 6-0, con la tripletta di Roberte le firme di Thomas Muller, Kinglsey Coman e Leroy Sané. Il bomber polacco è a un solo gol di distanza dal record di reti realizzate in una singola stagione di, appartenente a Gerd Muller. Sono 39 i centri del centravanti, che ha ancora due partite per superare il traguardo. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

GoalItalia : 30 titoli per il Bayern Monaco ?? 5 per il Borussia Dortmund ?? Il 'leggero' divario in #Bundesliga ?? - CalcioPillole : All'Allianz Arena monologo dei Bavaresi con la tripletta di uno scatenato #Lewandowski - ossobuco20111 : Bundesliga: il Lipsia va ko, Bayern campione per la 31/a volta - vardhan20066 : RT @DiMarzio: #Bundesliga, il #BayernMonaco ancora campione. #Lewandowski a un passo dalla storia - terribile76 : RT @armagio: Oggi la #Bundesliga sembra la Serie A, Dieter Hamann (opinionista Sky tedesco) ha commentato dicendo una cosa che suona come:… -