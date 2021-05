Brexit | provano a entrare nel Regno Unito | 30 cittadini italiani ed europei fermati e detenuti

Leggi su tpi

(Di sabato 8 maggio 2021) Almeno una trentina didell’Unione europea, fra cui anche, tedeschi, greci, rumeni e spagnoli, soprattutto giovani, sono stati bloccati alla frontiera nele trattenuti in centri di rimozione dopo aver cercato dinel Paese forse per lavorare, senza visto o residenza. Glisono stati trattenuti nei centri fino a sette giorni prima di essere costretti a rimpatriare, un periodo molto lungo attribuibile anche per la difficoltà a trovare un volo di rientro nel loro Paese a causa dell’epidemia di Covid ma che un diplomatico ha definito come “sproporzionato”. Dal primo gennaio di quest’anno, con l’entrata in vigore della, ipossononel ...