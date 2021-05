Brevetti | rapporto | “Commissione Ue ha incontrato 117 volte i lobbisti delle case farmaceutiche ma nessun appuntamento alle Ong”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 maggio 2021) Laeuropea come “stanza dell’eco” dell’industria farmaceutica. Unappena pubblicato da Corporate Europe Observatory (Ceo) fa luce sui retroscena della discussione sulla moratoria temporanea suisui farmaci anti-Covid – proposta a ottobre da India e Sudafrica all’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) e appoggiata negli ultimi giorni – per quanto riguarda i vaccini – dall’amministrazione americana – e che è tema di discussioni al vertice informale Ue di Oporto. Finora laUe di Ursula von der Leyen è apparsa prudente. La ragione – emerge dal– potrebbe essere nello strettocon Big Pharma, cementificato da decine di riunioni con rappresentanti dell’industria, spesso riservate e non controbilanciate da incontri con le ...