Brasile | sale a 28 il numero dei morti nel blitz della polizia nella favela di Rio

Advertising

MikyTarricone : @darioricci1292 C'è un autostrada a San Paolo, in Brasile, che porta il suo nome, Rodovia Ayrton Senna. Ogni volta… - Activnews24 : Il #Brasile ha registrato 2.595 morti di #COVID19 e 68.333 contagi nelle ultime 24 ore. Il bilancio totale sale a 4… -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile sale

Il Fatto Quotidiano

- Innon si placano le proteste dopo il sanguinoso raid della polizia contro un cartello della droga nella favela di Jacarezinho, a Rio de Janeiro. Il bilancio è salito a 28 morti, tra i ...... per entrare in Italia, sono previsti la quarantena di cinque giorni (limite chea 10 giorni per gli arrivi extra - Ue) e un tampone. Da, India, Bangladesh e Sri Lanka è vietato l'...E' salito a 28 morti il bilancio dell'operazione contro il narcotraffico nella favela di Jacarezinho, a Rio de Janeiro. Lo riportano i media locali, citando f ...E’ salito a 28 morti il bilancio dell’operazione contro il narcotraffico nella favela di Jacarezinho, a Rio de Janeiro. Lo riportano i media locali, citando fonti della polizia. C’è anche un agente fr ...