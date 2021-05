Bonus vacanze 2021, come funziona e come richiederlo (Di sabato 8 maggio 2021) Estate alle porte e scatta la proroga per il Bonus vacanze 2021. Ma come funziona e come richiederlo? E ancora: chi può fare domanda e come si utilizza? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’agevolazione cha ha ottenuto la proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 e che può essere utilizzato per soggiorni in albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast in Italia. Il Bonus potrà essere utilizzato da chi ha aderito e ha fatto domanda entro il 31 dicembre 2020. come spiega il sito dell’Agenzia delle Entrate, potranno ottenere il ‘Bonus vacanze’ i ... Leggi su italiasera (Di sabato 8 maggio 2021) Estate alle porte e scatta la proroga per il. Ma? E ancora: chi può fare domanda esi utilizza? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’agevolazione cha ha ottenuto la proroga dal 30 giugnoal 31 dicembree che può essere utilizzato per soggiorni in albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast in Italia. Ilpotrà essere utilizzato da chi ha aderito e ha fatto domanda entro il 31 dicembre 2020.spiega il sito dell’Agenzia delle Entrate, potranno ottenere il ‘’ i ...

