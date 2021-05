(Di sabato 8 maggio 2021)da 960 a: famiglie e possessori di Partita Iva saranno destinatarineldi una serie di, cosìvoluto dal governo Draghi. Alcuni tra i benefici non richiederanno...

stagionali e proroga reddito di emergenza Secondo la prima bozza del Decreto Sostegni bis, saranno introdotti anche nuoviuna tantum dal valore di 2.400 euro, in favore di quelle ...... che sono stati erogati dalla stessa Agenzia delle Entrate e dall'. Si tratta della lunga sequela di sostegni, ristori evari erogati a pioggia nel 2020, senza peraltro centrare l'obiettivo ...Bonus Inps di 2400 euro per i lavoratori stagionali. Tra le categorie più vessate dalla pandemia, senza dubbio, c'è quella dei lavoratori stagionali. Hanno ...A sentire discorsi, interventi e dichiarazioni la vogliono tutti. Non c'è un politico, un ministeriale, un qualsiasi personaggio pubblico che ...