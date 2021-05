Bomba in Rai, Fatto fuori Alberto Angela. Cancellato Ulisse, “Sono stato costretto”. Cos’è successo (Di sabato 8 maggio 2021) La prima serata di Rai 1, canale di punta del servizio pubblico, è letteralmente allo sbando. Basti pensare che è appena stato sospeso Ulisse-Il piacere della scoperta, condotto da Alberto Angela, presentatore e divulgatore di solito molto apprezzato dai telespettatori. Lui da solo, però, non basta. E il programma registra ascolti deludenti, come riporta Vigilanzatv.it. La trasmissione del mercoledì sera su Rai 1 non solo è stata battuta la settimana scorsa dalla concorrenza esterna di Buongiorno mamma su Canale5, ma anche da quella interna di Rai3 con Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli. I dati si Sono rivelati così deludenti che il direttore di Rai 1 Stefano Coletta è stato costretto – come rivelato da TvBlog – a sospendere lo storico programma culturale, ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021) La prima serata di Rai 1, canale di punta del servizio pubblico, è letteralmente allo sbando. Basti pensare che è appenasospeso-Il piacere della scoperta, condotto da, presentatore e divulgatore di solito molto apprezzato dai telespettatori. Lui da solo, però, non basta. E il programma registra ascolti deludenti, come riporta Vigilanzatv.it. La trasmissione del mercoledì sera su Rai 1 non solo è stata battuta la settimana scorsa dalla concorrenza esterna di Buongiorno mamma su Canale5, ma anche da quella interna di Rai3 con Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli. I dati sirivelati così deludenti che il direttore di Rai 1 Stefano Coletta è– come rivelato da TvBlog – a sospendere lo storico programma culturale, ...

Advertising

shiwasekitai : RT @sibilla75: Bello l'approfondimento sulla censura in RAI di #propagandalive peccato che questa settimana NESSUNO ha parlato della bomba… - Rosyfree74 : RT @sibilla75: Bello l'approfondimento sulla censura in RAI di #propagandalive peccato che questa settimana NESSUNO ha parlato della bomba… - Gb13Giovanna : RT @sibilla75: Bello l'approfondimento sulla censura in RAI di #propagandalive peccato che questa settimana NESSUNO ha parlato della bomba… - AlessandroFanet : RT @sibilla75: Bello l'approfondimento sulla censura in RAI di #propagandalive peccato che questa settimana NESSUNO ha parlato della bomba… - cristin86212732 : RT @sibilla75: Bello l'approfondimento sulla censura in RAI di #propagandalive peccato che questa settimana NESSUNO ha parlato della bomba… -