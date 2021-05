Bomba Afghanistan: Emergency, ricevuti 26 feriti (Di sabato 8 maggio 2021) Secondo fonti locali, è di almeno 40 morti e 52 feriti il bilancio di un'esplosione vicino a una scuola femminile avvenuta questo pomeriggio a Kabul nel quartiere di Dasht - e - Barchi. "Al momento ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 maggio 2021) Secondo fonti locali, è di almeno 40 morti e 52il bilancio di un'esplosione vicino a una scuola femminile avvenuta questo pomeriggio a Kabul nel quartiere di Dasht - e - Barchi. "Al momento ...

Advertising

TizianaFerrario : Come si può mettere una bomba in una scuola per bambine? 31 vittime,tante studentesse.Succede a #Kabul. Cosa abbiam… - Corriere : Afghanistan, bomba alla scuola femminile: almeno 25 morti - emergency_ong : #Afghanistan #Esplosione vicino a una scuola femminile a #Kabul: al momento abbiamo già ricevuto 26 feriti, quasi t… - Elisena_sempre : Corriere della Sera: Kabul, bomba alla scuola: almeno 40 morti, per lo più sono studentesse.… - Fiordaliso21 : RT @TizianaFerrario: Come si può mettere una bomba in una scuola per bambine? 31 vittime,tante studentesse.Succede a #Kabul. Cosa abbiamo f… -